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توضيح مهم لـ"الغذاء والدواء" بشأن نظام خدمات الفسح

المسح
هيئة الغذاء والدواء
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أصدرت هيئة الغذاء والدواء، توضيحًا مهمًا بشأن نظام خدمات الفسح، وتوفير الوقت والجهد للمستوردين في إنهاء الإجراءات.

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مميزات نظام خدمات الفسح

وأوضحت، أمس الأحد، على حسابها في منصة "إكس"، أن نظام خدمات الفسح يسهم في توفير الوقت والجهد للمستوردين لاستيراد منتجات التجميل والأجهزة الطبية والدواء في نظام خدمات الفسح، لتحقيق سلامة ومأمونية المنتجات ودخولها للسوق، حيث يتمتع بعدد من المميزات، منها:
1 – إمكانية تقديم طلبات الفسح وتتبعها.
2 – سهولة إصدار شهادة مطابقة الإرسالية.
3 – توحيد إجراءات الفسح لقطاعات هيئة الغذاء.
4 – إمكانية وصول المستورد إلى جهات تقويم مطابقة أكبر.
5 – يسمح للمستورد بالدخول على النظام بأكثر من مستخدم.
6 – إمكانية الرد على استفسارات وملاحظات جهات تقويم المطابقة والتفتيش المركزي.

رحلة العميل للاستيراد

1 – اتخاذ قرار الفسح.
2 – تعبئة بيانات المنتجات المراد استيرادها.
3 – دراسة طلبات الفسح من قبل الهيئة.
4 – تسجيل الدخول في نظام خدمات الفسح لهيئة الغذاء.
5 – تسجيل المنتجات واستخراج التراخيص اللازمة من نظام "غد" الموحد.




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