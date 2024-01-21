توضيح مهم لحساب المواطن بشأن إضافة رب الأسرة لجميع التابعين

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أكد "حساب المواطن" على أنه يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لايؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، وسيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم. اضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: " هل أقدر أحذف اسمي كتابع مع زوجي لأنه مايعطيني ولاشي من حساب المواطن لا أنا ولا الأطفال؟





كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد؟



حاسبة دعم حساب المواطن



تغيير البيانات من موظف إلى متقاعد



وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقلاً أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن.2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.5- اضغط على خانة الحساب.6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": " في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب عليك:1 - التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة).2 - تعديل الحالة الوظيفية إلى "متقاعد من قطاع حكومي/ خاص".3 - اختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي".4 - ومصدر الدخل "حسب جهة المصدر".5 - الضغط على أيقونة حفظ.