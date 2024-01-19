توضيح مهم حول شروط استفادة الأرامل من برامج "سكني"

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كشف برنامج "سكني" على أنه يمكن للأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط.

وطالب البرنامج بضرورة استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة هذا الرابط (إضغط هنا). اضافة اعلان





طريقة استفادة الأرامل من "سكني"



شروط الدعم الإسكاني للمطلقات والأرامل



جاء ذلك على الصفحة الرسمية للبرنامج في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "أمي أرملة ولديها تابعين وينزل لنا التقاعد، هل يحق لها التقديم على سكني؟أتاحت وزارة الإسكان برامج لدعم السيدات المطلقات والأرامل ممن لا يمتلكون سكن خاص لهم ولا تتوفر لهم الاستطاعة المالية لتوفيره، عند توفر الشروط اللازمة وهى كالتالي:1ـ التمتع بالجنسية السعودية.2ـ بالنسبة للمطلقة لا يكون مر أقل من عامين على وقت الطلاق، وبالنسبة للأرملة فلا توجد قيود.3ـ عمر المطلقة لا يقل عن 25 عام، أما الأرملة فلا قيود عليها.4ـ عدم امتلاك منزل باسم المتقدمة.5ـ يجب أن تكون السيدة مُقدمة بإحدى برامج الضمان الاجتماعي.6ـ وجود مستندات تثبت الطلاق أو وفاة الزوج.7ـ لا تكون مستفيدة من أي صورة من صور الدعم العقاري.