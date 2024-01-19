الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

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توضيح من منصة مساند بشأن حل مشكلة كود التحقق للمستفيد

مساند
مساند
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تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن كود التحقق.

وقال أحد المستفيدين في استفسار عبر حساب منصة مساند: "السلام عليكم.. لا يتم إرسال كود التحقق للدخول لحسابي في مساند.. ما الحل؟".اضافة اعلان

منصة مساند وكود التحقق


وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. بخصوص استفسارك , يتم ارسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة ابشر في الحالات أدناه:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال

باقات تأجير للعمالة المنزلية



وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند، قد أعلن عن باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع.

وأوضح مساند، عبر حسابه في إكس "تويتر سابقا": "إن خدمات تأجير العمالة المنزلية باقات معتمدة لمقدمي خدمة تأجير العمالة المنزلية في منصة واحدة للوصول بشكل أسهل وأسرع".

مزايا باقات تأجير للعمالة المنزلية


- منخفضة 
- متنوعة 
- سهلة
ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخدمة تأجير العمالة المنزلية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار مستفيد بشأن تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة.

تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطن، قال فيه : "هل سعر وتكاليف الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة أم بدون؟
وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك ، لا غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، حيث إنه يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة لتكلفة الاستقدام في حال إصدار فاتورة العقد.

وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.

تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 

وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

أسعار استقدام العمالة المنزلية

 ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
 الفلبين
 15,900 ريال
 14,700 ريال
 
 سيريلانكا
 15,000 ريال
 13,800 ريال
 
 بنجلاديش
 13,000 ريال
 11,750 ريال
 
 كينيا
 10,870 ريال
 9,000 ريال
 
 أوغندا
 9,500 ريال
 8,300 ريال
 
 أثيوبيا
 6,900 ريال
 5,900 ريال

الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية


 ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات  العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.
 يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية،  وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".

 

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