توضيح من منصة مساند بشأن حل مشكلة كود التحقق للمستفيد

أ أ

تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن كود التحقق.



وقال أحد المستفيدين في استفسار عبر حساب منصة مساند: "السلام عليكم.. لا يتم إرسال كود التحقق للدخول لحسابي في مساند.. ما الحل؟". اضافة اعلان





منصة مساند وكود التحقق



باقات تأجير للعمالة المنزلية



مزايا باقات تأجير للعمالة المنزلية



تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة



تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول



أسعار استقدام العمالة المنزلية



الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

