الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من مساند بشأن رمز التحقق وكود الدخول

مساند
منصة مساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات بشأن رمز التحقق وكود الدخول.

منصة مساند ورمز التحقق 

جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس على سؤال مستفيد استفسر بشأن عدم وصول كود الدخول.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. بخصوص استفسارك , يتم إرسال رمز التحقق (OTP) من قبل منصة أبشر في الحالات أدناه:
• تسجيل جديد
• تغيير الرقم السري
• تغيير رقم الجوال

وفي وقت سابق، أكدت منصة "مساند" أن خدمة نقل خدمات عامل متاحة، لكنها تخضع لقيمة مادية محددة.

نقل خدمات عامل

وقالت منصة "مساند" عبر حسابها بمنصة "إكس": إن " الحد الأدنى لقيمة نقل الخدمات هي 150 ريالاً ولا يمكن قبول أي مبلغ أقل من ذلك.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي (920002866)، يومك سعيد".
جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "ابتنازل عن نقل عامل بدون مبلغ مالي، وفي منصة مساند لازم أحط مبلغ.. وش الحل؟".
وسأل المستفيد أيضًا عن الجهة التي يصل إليها هذا المبلغ: "يذهب لمن هذا المبلغ لمنصة مساند أم صاحب العمل الحالي؟".
وأجابت المنصة: "بخصوص استفسارك يتم تحويل تكلفة النقل إلى صاحب العمل الحالي خلال 5 أيام عمل من إتمام عملية النقل".


خطوات نقل كفالة عامل إلى صاحب العمل الجديد

كذلك أوضح مساند كيفية نقل كفالة عامل إلى صاحب العمل الجديد، عبر هذه الخطوات:
تقديم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد، عن طريق منصة مساند.
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.


نقل خدمات العامل بدون موافقة كفيله

وأوضح حساب العناية بالعملاء، أنه يُسمح بنقل خدمات عامل من منشأة إلى أخرى بدون موافقة صاحب العمل الحالي إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
ويمكن تقديم طلب نقل خدمة عامل من منشأة إلى أخرى عبر الرابط التالي: (من هنا). https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx

خطوات تنفيذ خدمة نقل عامل من منشأة إلى أخرى

وأوضحت مساند خطوات تنفيذ خدمة نقل عامل من منشأة إلى أخرى، وفقًا للآتي:

- طلب نقل الخدمة

1- زيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد).
2- البحث عن الوافد المراد نقل خدماته إلى منشأتك عن طريق رقم الإقامة لإتمام النقل على صاحب العمل الحالي الموافقة عبر حسابه الإلكتروني.
3- دفع الرسوم الواجبة (إن وجدت) ومراجعة الجوازات لإصدار إقامة جديدة.
4- الموافقة على التعهد وشروط الخدمة عن طريق الضغط على المربع ومن ثم (إرسال).

- الموافقة على نقل الخدمة

1- بزيارة موقع الخدمات الإلكترونية وسجل الدخول واختر المنشأة، ثم اختر خدمة (نقل خدمة عامل وافد).
2- ستظهر لك شاشة بطلبات نقل خدمة عمالة وافدة من منشأتك التي لم يتم الموافقة عليها بعد، قم بمراجعة الطلبات.
3- بعد الاطلاع على جميع الطلبات، يمكنك الموافقة على نقل خدمة العامل الوافد من منشأتك أو الرفض عبر الضغط على الزر المناسب (موافقة) أو (رفض).

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

عاجل.. منها غرامة موجعة.. النيابة العامة: هذه عقوبة عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات

ضبط ملابس ورُتب عسكرية في محال بالرياض.. تفاصيل

تحرير يد شخص علقت داخل فرامة بالرياض

"الغطاء النباتي" ينثر 2 طن بذور نباتات في حمى الملك عبدالعزيز

" أمانة جدة" تهيئ الشواطئ والمرافق استعدادًا لإجازة منتصف الفصل الثاني

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مساند 12:13 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مساند تحدد 5 عوامل لقيمة التأمين على عقود العمالة

مساند 9:05 م السبت، 23 ديسمبر 2023

توضيح عاجل من منصة مساند بشأن أجر العمالة المنزلية

مساند 12:31 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

مساند يوضح الإجراء المطلوب حالة إلغاء العقد قبل وصول العامل

مساند 10:02 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

كم راتب العاملة المنزلية؟ منصة مساند تجيب

اقرأ أيضا

ضبط مهربي مخدرات
7:24 م الخميس، 04 يناير 2024

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

WhatsApp Image 2024-01-04 at 6.07.35 PM
7:16 م الخميس، 04 يناير 2024

أهم فواكه موسم المربعانية في القصيم .. ولهذا السبب يفضلها الأغلبية

قطار خادم الحرمين
7:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
6:23 م الخميس، 04 يناير 2024

أبشر توضح تفاصيل خدمة بياناتي المطورة.. 3 خطوات للتنفيذ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:01 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. مشاهد لسيول الرياض وإنشاء محكمة جديدة وبداية الإجازة الدراسية

كلية الملك خالد العسكرية
9:54 م الخميس، 04 يناير 2024

كلية الملك خالد العسكرية تعلن فترة الاستجداد وتسليم الوثائق للثانوية

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
9:01 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. منها غرامة موجعة.. النيابة العامة: هذه عقوبة عدم إبلاغ مراجع الحسابات عن المخالفات

صندوق التنمية العقارية - سكني
8:06 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. تنويه مهم من الصندوق العقاري لمتضرري كورونا بشأن تمديد البناء الذاتي

ضبط مهربي مخدرات
7:24 م الخميس، 04 يناير 2024

ضربات أمنية لمهربي ومروجي المخدرات بجازان وعسير

قطار خادم الحرمين
7:00 م الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. استرجع تذاكرك بكل سهولة.. 9 خطوات لإلغاء حجز قطار الحرمين "أون لاين"