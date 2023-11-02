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توضيح من "سلمان للإغاثة" حول اقتطاع رسوم إدارية من التبرعات

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
حملة إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
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أعلن المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المركز لا يقتطع من التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة له أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.اضافة اعلان
جاء ذلك مع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

جمع التبرعات عبر منصة ساهم

وأوضح الربيعة في تصريح صحفي، أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم"، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

طريقة التبرع

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني التالي: https://sahem.ksrelief.org/Gaza.
 كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي
 أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

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