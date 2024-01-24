توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في محافظة بقيق

أ أ

تفاعل برنامج ريف مع استفسار أحد المواطنين بشأن الدعم في محافظة بقيق.

وأكد برنامج ريف، أن بقيق ضمن محافظات المنطقة الشرقية المشمولة بالدعم، حسب الميزة النسبية لكل قطاع. اضافة اعلان





دعم ريف في المنطقة الشرقية



برنامج ريف وتجفيف الفواكه



وقال برنامج ريف: "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية هي: العسل، الفواكه(الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك.وفي وقت سابق، تفاعل برنامج ريف مع استفسارات وتساؤلات بشأن تجفيف الفواكه بالطرق الحديثة ومدى خضوع هذا النشاط للدعم من البرنامج.جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد استفسر بشأن الدعم لأنشطة تجفيف الفواكه.وأجاب برنامج ريف عبر حسابه في منصة إكس بقوله : "يعتبر تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية، نشكر لك تواصلك.".





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

