الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

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توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في محافظة بقيق

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
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تفاعل برنامج ريف مع استفسار أحد المواطنين بشأن الدعم في محافظة بقيق.
وأكد برنامج ريف، أن بقيق ضمن محافظات المنطقة الشرقية المشمولة بالدعم، حسب الميزة النسبية لكل قطاع.اضافة اعلان

دعم ريف في المنطقة الشرقية


وقال برنامج ريف: "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية هي: العسل، الفواكه(الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك.

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج ريف مع استفسارات وتساؤلات بشأن تجفيف الفواكه بالطرق الحديثة ومدى خضوع هذا النشاط للدعم من البرنامج.

برنامج ريف وتجفيف الفواكه


جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد استفسر بشأن الدعم لأنشطة تجفيف الفواكه.

وأجاب برنامج ريف عبر حسابه في منصة إكس بقوله : "يعتبر تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية، نشكر لك تواصلك.".


طريقة التسجيل في دعم ريف


هذا ويمكن التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

- الذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية (اضغط هنا).
- إنشاء حساب جديد إذا كان ليس لديك حساب ومن ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.
- قم بتعيين كلمة مرور خاصة بحسابك.
- حدد البرنامج المناسب لك.
- سيتم الانتقال إلى صفحة بها حقول فارغة نقوم من خلالها بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- انقر في النهاية على كلمة طلب الدعم

ما هو برنامج ريف؟


برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف برنامج ريف:



وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.


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