الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

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توضيح من المرور بشأن رسوم إصدار الرخصة لمن هم دون 18 عامًا

المرور السعودي
المرور
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حددت الإدارة العامة للمرور رسوم إصدار رخصة القيادة لمختلف الأعمار السنية ومختلف أنواع السيارات والمركبات.

رسوم إصدار رخصة القيادةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من المرور، عبر منصة إكس على سؤال مستفيد استفسر بشأن رسوم إصدار الرخصة لمن هم دون الـ 18 عاماً.
وأجاب المرور، بقوله: " تفضّل بالإطلاع على تفاصيل استفسارك وكل ما يتعلق برسوم إصدار الرخصة من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

وفي وقت سابق، أشارت الإدارة العامة للمرور في المملكة إلى أن اللوحات المفقودة للمركبة عليها رسوم جديدة عند إعادة استخراجها.

آلية الإبلاغ عن اللوحات المفقودة للمركبة

حددت الإدارة العامة للمرور، آلية الإبلاغ عن لوحات المركبات المفقود.
وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر، عبر منصة "إكس"، خطوات الخدمة وهي:
1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر "خدمات" من تبويب "خدماتي".
2- اختيار "إدارة المركبات".
3- اختيار "إصدار إذن إصلاح مركبة".

شروط تغيير لوحة السيارة المفقودة

• تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكية السيارة، ومن أهمها صورة التأمين، والرخصة.
• أن تكون كافة الأوراق المقدمة سارية المفعول.
• يجب ألا يكون هناك أي مخالفة مرورية على المركبة، وفي حالة وجودها يجب سدادها أولًا قبل تقديم طلب استخراج لوحة بدل فاقد.

خطوات استخراج لوحة سيارة بدل فاقد

• التوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ بحادث فقدان اللوحة في السجلات الجنائية.
• سداد رسوم استخراج اللوحة.
• التحقق من تسجيل كافة الرسوم المتعلقة بالمخالفات السابقة.
• تقديم ملف يحتوي على صورة من الهوية الشخصية سارية المفعول، أو بطاقة الإقامة، وصورة من استمارة المركبة.
• زيارة أحد مقرات المرور من أجل طلب لوحات جديدة.

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