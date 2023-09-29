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صحيفة تواصل الالكترونية

أثناء فترة تحديث أنظمة منصة أبشر..

توضيح من الجوازات بشأن استقبال الحالات الطارئة والإنسانية

الجوازات
الجوازات
أ أ
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أكّدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة والإنسانية عبر جميع إدارات جوازات المناطق والمنافذ الدولية.

فترة التحديث:اضافة اعلان


وأوضحت أن ذلك يكون أثناء فترة التحديث التي ستتم على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" اليوم الجمعة 29 / 9 / 2023م من الساعة 12 صباحاً حتى 1 ظهراً.

في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق 17,676 قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وجاءت قرارات الجوازات الإدارية متنوعة العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

عدم نقل أو تشغيل أو ايواء المخالفين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني

احتفاءً بتوحيد المملكة، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.
ويوافق اليوم الوطني الـ 23 من سبتمبر من كل عام، وذلك احتفاءً بتوحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

الاحتفال مع المسافرين

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم توثيقاً ورمزاً لليوم الوطني.

وزارة الداخلية في اليوم الوطني

وكان مبنى وزارة الداخلية بمدينة الرياض قد تزين باللون الأخضر تفاعلاً مع مناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة.

 ويعد المبنى من أبرز معالم العاصمة الرياض لما يتميز به من تصميم هندسي جذاب ومميز، ازداد تألقًا بعد اكتسائه اللون الأخضر.



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