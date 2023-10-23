توضيح من الأحوال المدنية بشأن السن الإلزامي لإصدار الهوية للذكور والإناث

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.





إصدار بطاقة الهوية للأبناء اضافة اعلان



تجديد الهوية الوطنية



طريقة الاستفادة من الخدمة :



ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء



جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن مراجعة مكتب الأحوال في حال عدم وصول بطاقة الهوية الوطنية بعد التجديد.جاء ذلك في رد من الأحوال، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تجديد الهوية الوطنية وهل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية؟وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "سوف تصلك رسالة او يمكنك مراجعة المكتب بعد خمس أيام عمل، نسعد بخدمتك".أيضا أوضحت الأحوال المدنية أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة ( أبشر )تقديم طلب إلكتروني عبر تواصلمتطلبات الخدمةنسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"نسخة من سجل الأسرةنسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"المستفيدون من الخدمة:المواطنون والمواطناتكذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.2ـ يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.4ـ لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.5 ـ يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.