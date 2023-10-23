الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح من الأحوال المدنية بشأن السن الإلزامي لإصدار الهوية للذكور والإناث

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء من الذكور والإناث.

إصدار بطاقة الهوية للأبناءاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن سن إصدار بطاقة الهوية للأبناء.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام ١٥ سنة، ويكون اختياري من سن ١٠-١٥ سنة".

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن مراجعة مكتب الأحوال في حال عدم وصول بطاقة الهوية الوطنية بعد التجديد.

تجديد الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تجديد الهوية الوطنية وهل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية؟
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "سوف تصلك رسالة او يمكنك مراجعة المكتب بعد خمس أيام عمل، نسعد بخدمتك".

أيضا أوضحت الأحوال المدنية أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

طريقة الاستفادة من الخدمة :


تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة ( أبشر )

تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل

متطلبات الخدمة

نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"

نسخة من سجل الأسرة

نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"

المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء


كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:
1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.

اقرأ أيضا

مساند
12:40 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

توضيح من مساند بشأن تكلفة الاستقدام عبر خدمة معروفة

مواقيت الصلاة
12:18 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الإثنين 8 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ابشر
11:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

منشور شهري يوضّح القيمة المضافة لخدمات وزارة الداخلية

IMG-20231022-WA0009
11:17 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بمشاركة 40 دولة.. "البيئة": انطلاق الدورة الـ40 للمعرض الدولي السعودي

اقرأ أيضا

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات

منصة أبشر تنفذ 3.5 ملايين عملية إلكترونية خلال الشهر الماضي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ابشر 6:05 م السبت، 21 أكتوبر 2023

أبشر يوضح مدى إمكانية تعديل المهنة عبر حساب المستفيد في المنصة

الاحوال المدنية 9:00 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية؟

أبشر 8:31 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

5 شروط مهمة يجب توافرها أثناء تجديد الهوية الوطنية

الأحوال المدنية 3:49 م السبت، 07 أكتوبر 2023

"الأحوال" توضح طريقة طلب خدمة ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم

اقرأ أيضا

IMG-20231022-WA0003
8:38 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

تفاصيل البيان الختامي المشترك بعد زيارة رئيس وزراء ماليزيا للمملكة

ولي العهد
8:04 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

المملكة وكوريا توقعان اتفاقيات تجارية ومذكرات تفاهم

سيول تبوك
7:47 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول في تبوك وجازان

عقارات
7:34 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

خبير عقاري: انخفاض أسعار العقارات ينبئ بمستقبل جيد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

أمريكا
11:36 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بعد الأرجنيتن.. أمريكا تأمر بإجلاء طواقم من سفارتها بدولة عربية

وزارة التعليم
10:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

غدًا.. الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بمدارس وسط جازان

أمطار وسيول 3
9:57 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

إنذارات باللون الأحمر والبرتقالي على 4 مناطق: أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية

المرور التأمين على المركبة
9:30 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

بدء تطبيق المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب استهلاك الوقود

أهم 10
8:58 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

أهم 10.. تقديم موعد صرف الراتب وتنبيه التأمينات للمطلقات