توضيح لـ "الدفاع المدني" بشأن التصرف السليم عند تسرب الغاز

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني توضيحًا مهمًا بشأن تصرف السلیم عند تسرب الغاز.

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كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز.





التصرف السليم عند تسرب الغاز



وشددت على ضرورة الحيطة والحذر لتجنّب الإصابات الناتجة عن حـوادث الحرائق بعد زيادتها مؤخراً، مبينة أن التصرف الصحيح عند تسرب الغاز هو:1 - إخراج جميع الأشخاص من المكان محل التسرب.2 - عدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر للشرر.3 - قفل صمام الغاز بإحكام، مع فتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.