الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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توضيح عاجل لـ"الجوازات" حول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر "أبشر"

خطوات-إصدار-الجواز-الإلكتروني-عبر-ابشر
الجوازات
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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا حول تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر.
وأوضحت أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رد حساب خدمة العملاء على سؤال يقول: "هل يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة متعددة عبر أبشر؟".


توضيح بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

كما كشفت "الجوازات" أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.
وبينت أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و١٠٠٠ ريال في حالة التكرار.
 

الشروط الأساسية لتجديد الإقامة المنزلية

وأشارت "الجوازات" إلى أنه لتجديد الإقامة المنزلية توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية اللازمة وهي كالتالي:
1 - أن يكون جواز سفر المستفيد ساري المفعول.
2 - أن يكون المستفيد المعين غير مسجل كمتغيب.
3 - أن يكون قد سدد رسوم الإقامة للمدة المطلوبة.
4 - ألا يكون لدى المستفيد المعين أي مخالفات مرورية معلقة.
5 - أن تكون أفراد الأسرة غير مسجلين في جواز سفر المستفيد المعين.
6 - أن تكون بصمات وصور المستفيد المعين وأفراد أسرته فوق ست سنوات مسجلة في النظام.

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