توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

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أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا مهمًا بشأن فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم.





غرامة تأخير تجديد هوية مقيم



إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل



جواز سفر مستقل لكل فرد



الشروط الأساسية لتجديد الإقامة المنزلية



وأوضح حساب خدمة العملاء أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها.وأضاف أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى، و١٠٠٠ ريال في حالة التكرار.جاء ذلك خلال الرد على سؤال يقول:" السلام عليكم عندي عامل ودفعت عنه رسوم تجديد إقامة ونسيت ولم أجدد وتم توقيع غرامة تأخير، كم مبلغ الغرامة؟".في الوقت نفسه، بينت "الجوازات" أن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، يتم لإتمام إجراء الفصل وإصدار جواز سفر مستقل.وأشارت إلى عدم إمكانية إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، مؤكدة ضرورة إصدار جواز مستقل لكل شخص، وأنه في حال الرغبة بإصدار جواز سفر للشخص المضاف مع الأم، فيتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإتمام إجراء الفصل.وأكدت أنه يتم استلام جواز سفر التابع من قبل ولي الأمر أو المفوض من قبله بمراجعة إدارة الجوازات في منطقة المستفيد، ويتطلب ذلك حجز موعد مسبق.وأشارت "الجوازات" إلى أنه لتجديد الإقامة المنزلية توجد مجموعة من المتطلبات الأساسية اللازمة وهي كالتالي:1 - أن يكون جواز سفر المستفيد ساري المفعول.2 - أن يكون المستفيد المعين غير مسجل كمتغيب.3 - أن يكون قد سدد رسوم الإقامة للمدة المطلوبة.4 - ألا يكون لدى المستفيد المعين أي مخالفات مرورية معلقة.5 - أن يكون أفراد الأسرة غير مسجلين في جواز سفر المستفيد المعين.6 - أن تكون بصمات وصور المستفيد المعين وأفراد أسرته فوق ست سنوات مسجلة في النظام.