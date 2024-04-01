توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن عملية استرداد الأموال

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن عملية استرداد الأموال.





توضيح مهم لـ "الجوازات" بشأن عملية استرداد الأموال



وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه لاسترداد الأموال التي دفعها المستفيد يُرجي الاطلاع على رصيد المدفوعات الحكومية عن طريق منصة "اعتماد".وأضافت أنه يمكن للشخص التواصل عن طريق الرقم الموحد لوزارة المالية"19990" أو البريد الإلكتروني أو عبر تويتر

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "اضطررتُ لدفع غرامة سفر لدولة محظورة أثناء تجديد الجواز (مرتين خلال يومين)؛ لأن المرة الأولى لم تكن ناجحة كما قال لي موظف الجواز..".

ويتابع: "عملت استردادًا ولم ترجع لي أموالي، كل ما رجع لي هو رسوم التجديد (600 ريال)، ولكن ماذا عن الـ2000 ريال المتبقية؟!".

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