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توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن عملية استرداد الأموال

الجوازات
الجوازات
أ أ
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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن عملية استرداد الأموال.

توضيح مهم لـ "الجوازات" بشأن عملية استرداد الأموالاضافة اعلان

وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس"، أنه لاسترداد الأموال التي دفعها المستفيد يُرجي الاطلاع على رصيد المدفوعات الحكومية عن طريق منصة "اعتماد".
وأضافت أنه يمكن للشخص التواصل عن طريق الرقم الموحد لوزارة المالية"19990" أو البريد الإلكتروني أو عبر تويتر.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "اضطررتُ لدفع غرامة سفر لدولة محظورة أثناء تجديد الجواز (مرتين خلال يومين)؛ لأن المرة الأولى لم تكن ناجحة كما قال لي موظف الجواز..".
ويتابع: "عملت استردادًا ولم ترجع لي أموالي، كل ما رجع لي هو رسوم التجديد (600 ريال)، ولكن ماذا عن الـ2000 ريال المتبقية؟!".




خطوات تجديد الجواز من خلال منصة أبشر

في الوقت نفسه، أشارت الجوازات إلى أن تجديد الجواز متاح من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر.
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار الجوازات.
5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
وأكدت منصة أبشر أنه  يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عامًا، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.

تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات

كما يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.


شروط تجديد جواز السفر

وتتضمن شروط تجديد جواز السفر، ما يلي:
1 - وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.
2 - سداد رسوم تجديد الجواز.
3 - سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.
4 - وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.
5 - تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.
6 - تلزم التعليمات خلو السجل المروري للمستفيد من المخالفات المرورية لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، ولا يوجد عقوبة أو غرامة على عدم تجديد الجواز بعد انتهائه، فللمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية.

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