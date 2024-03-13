توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن بلاغ التغيب عن العمالة المنزلية

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أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن بلاغ التغيب عن العمالة المنزلية.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.





أسهل طريقة لتقديم بلاغ التغيب عن العمالة المنزلية



الهدف من خدمة بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية



الخطوات



الشروط:

وأضافت أن ذلك يتم بسهولة من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.وأكدت أن خدمة تواصل تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.وأشارت إلى أن الخدمة تمكن الأفراد المسجلين والمفعلين بمنصة "أبشر" من التبليغ عن تغيب عمالتهم المنزلية عن العمل.1 – الدخول على خدمات العمالة.2 – اختيار "خدمات".3 – تقديم طلب تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية.4 - بعد تقديم الطلب سيتم إخفاء بيانات العامل في بوابة الخدمات الإلكترونية لديك.1 - أن تكون الإقامة سارية المفعول.2 - أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول.3 - أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.4 - للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية في حال لم يتم إصدار الإقامة يرجى مراجعة إدارة شؤون الوافدين.5 - لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.6 - إذا تجاوز البلاغ 15 يومًا لا يتم إلغاؤه نهائيًا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.