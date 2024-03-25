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توضيحات لـ"إحكام" بشأن الاطلاع على إعلانات تملك العقارات

احكام
منصة إحكام
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أصدرت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، تنبيهًا مهمًا للمواطنين والجهات الحكومية، بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في المنصة.اضافة اعلان

توضيحات بشأن الاطلاع على إعلانات تملك العقارات

وعلى حسابها في منصة إكس، طالبت من لديه اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن الطلب إلكترونيًا عبر رابط المنصة: Ehkaam.sa، مع إمكانية الاطّلاع على كافة التنبيهات عبر الصفحة الرسمية للمنصة.


إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة

وتهدف منصة إحكام إلى الإسهام في إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة، من خلال:
1 - تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
2 - دراسة الطلبات ورفع التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.

خطوات تملك العقارات عبر إحكام

1 - التسجيل بعد إنشاء حساب في المنصة.
2 - تقديم الطلب وتعبئة النموذج.
3 - إرفاق المستندات المطلوبة.
4 - مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات والأمانات.
5 - رفع مخططات الرفع المساحي.
6 - متابعة حالة الطلب.

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