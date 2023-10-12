توضح من مساند بشأن مدة صلاحية إشعار أهلية عمل للزائر

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أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن مدة صلاحية إشعار أهلية عمل للزائر اليمني سنة من تاريخ الإصدار.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة صلاحية إشعار أهلية عمل للزائر. اضافة اعلان





صلاحية إشعار أهلية



فترة التجربة للعمالة



وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك يرجى العلم بأن مدة صلاحية إشعار أهلية عمل للزائر اليمني سنة من تاريخ الإصدار، ويمكنكم طباعة الإشعار من خلال حسابكم لدى مساند - الإشعارات- المزيد - طباعة، وإكمال إجراءات إصدار الإقامة بما يتم تحديده من قبل المديرية العامة للجوازات".وفي وقت سابق، حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، فترة التجربة للعمالة المنزلية بعد الاستقدام والطرف المسؤول عن فترة التجربة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ردا على سؤال مغرد قال فيه "هل العمالة المنزلية أول 3 شهور تجربة؟".وأجابت منصة مساند بقولها "يكون الطرف الأول مسؤولاً عن العامل الذي توسط باستقدامه لمده لا تقل عن ( 90يوما ) من تاريخ قدومه للمملكة".وأضافت منصة مساند "يتحمل الطرف الثاني في حال انتهاء فترة مسؤولية الطرف الأول عن العامل".