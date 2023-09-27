الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

توصية من "الشورى" ببيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة.. التفاصيل

الشورى
جلسة مجلس الشورى
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عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.اضافة اعلان

بيع الوحدات العقارية بأقساط مناسبة ومريحة

واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله متخذاً حيالها عدداً من القرارات, حيث دعا المجلس وفقاً لقراره صندوق التنمية العقارية إلى دراسة السماح للمطورين العقاريين المتمكنين من ذوي الملاءات المالية الكبيرة نسبياً ببيع الوحدات العقارية بأقساط

مناسبة ومريحة؛ لتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.




تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال

وأكد المجلس أنه على الصندوق العمل على تحفيز المواطنين لزيادة الإقبال على أنواع القروض المختلفة التي يقدمها، وفق الخطة الإستراتيجية له.

بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة

 وطالب المجلس في قراره الصندوق بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه الصندوق للمواطن لتملك مسكنه الأول، داعياً في القرار ذاته الصندوق إلى إيجاد بدائل متنوعة ذات عوائد استثمارية جيدة تحقق الاستدامة المالية.

التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية

جاء ذلك وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى التقرير الذي تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات.


وفي قرارٍ آخر اتخذه مجلس الشورى خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية للعام المالي 1443 / 1444هـ, وذلك بعد أن الاستماع إلى التقرير المقدم إلى المجلس من اللجنة المالية والاقتصادية.

انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية

 ودعا المجلس في قراره المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى جدولة انضمام الجهات للنظام الموحد للموارد الحكومية وفق مستهدفات سنوية، مؤكداً أن على المركز استحداث مؤشر لقياس رضا الشركاء الإستراتيجيين للتمكن من قياس الأداء بشكل دوري.

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