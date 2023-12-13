توحيد سياسات ولوائح أنظمة النقل الذاتي في المملكة

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نظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة عمل «سياسات التبني المسؤولة لنظام النقل الذاتي». اضافة اعلان





توحيد السياسات واللوائح في أنظمة النقل



الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل



نشر المعلومات المتعلقة بمبادرات الاختبار



مناقشات الندوة:



وتهدف الورشة إلى بحث توحيد السياسات واللوائح المتعلقة بالأنظمة الذاتية للنقل في المملكة، بمشاركة ممثلي الهيئات والجهات الحكومية وعدد من الخبراء والباحثين، وفقًا لصحيفة "مكة".وناقشت الورشة آلية التنسيق بين إدارات القطاع العام والخاص لوضع لوائح شاملة تسهم في استخدام الأنظمة الذاتية وإنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل.كما ناقشت الورشة الإسهام في الجهود الحالية للأنظمة الذاتية التجريبية في المملكة.إضافة إلى دعم الجهات الفاعلة في قطاع النقل للأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن مبادرة "مستقبل النقل" الساعية إلى رفع مستوى السلامة وكفاءة التنقل.وناقش المشاركون في الورشة كيفية نشر المعلومات المُتعلقة بمبادرات الاختبار في المملكة، وتحديد الفُرص التنظيمية، وأولويات الاستخدام.1ـ التنسيق بين إدارات القطاع العام والخاص.2ـ رفع مستوى السلامة وكفاءة التنقل.3ـ وضع لوائح شاملة تسهم في استخدام:4ـ الأنظمة الذاتية.5ـ إنترنت الأشياء.6ـ تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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