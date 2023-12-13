توحيد سياسات ولوائح أنظمة النقل الذاتي في المملكة

أ أ
نظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، بالتعاون مع مركز الثورة
الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورشة عمل «سياسات التبني
المسؤولة لنظام النقل الذاتي».
توحيد السياسات واللوائح في أنظمة النقلوتهدف الورشة إلى بحث توحيد السياسات واللوائح المتعلقة بالأنظمة الذاتية
للنقل في المملكة، بمشاركة ممثلي الهيئات والجهات الحكومية وعدد من الخبراء والباحثين،
وفقًا لصحيفة "مكة".
وناقشت الورشة آلية التنسيق بين إدارات القطاع العام والخاص لوضع لوائح شاملة تسهم في استخدام الأنظمة الذاتية وإنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل.
الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل كما ناقشت الورشة الإسهام في الجهود الحالية للأنظمة الذاتية التجريبية في
المملكة.
إضافة إلى دعم الجهات الفاعلة في قطاع النقل للأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن مبادرة "مستقبل النقل" الساعية إلى رفع مستوى السلامة وكفاءة التنقل.
نشر المعلومات المتعلقة بمبادرات الاختبار وناقش المشاركون في الورشة كيفية نشر المعلومات المُتعلقة بمبادرات
الاختبار في المملكة، وتحديد الفُرص التنظيمية، وأولويات الاستخدام.
مناقشات الندوة:1ـ التنسيق بين إدارات القطاع العام والخاص.
2ـ رفع مستوى السلامة وكفاءة التنقل.
3ـ وضع لوائح شاملة تسهم في استخدام:
4ـ الأنظمة الذاتية.
5ـ إنترنت الأشياء.
6ـ تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)