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توجيه مهم لمربي الأغنام والماعز بالحذر من هذا الشيء

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
أغنام
أ أ
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نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.

ممارسات خاطئة 

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وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.


وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.

مياه الصرف

 

في وقت سابق، أوصى حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة البيئة بعدم السماح للأغنام بشرب مياه الصرف الصحي حتى لا تصاب بالتسمم.

نقل الأغنام:

كما حذرت إدارة الإرشاد الزراعي أيضا من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.

 وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.

وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض.

أهمية تربية الأغنام:


وفي وقت سابق وجهت أيضا إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.
وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".


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