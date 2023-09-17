توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص خطبة الجمعة المقبلة.. التفاصيل

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة السابع من شهر ربيع الأول للعام الجاري 1445هـ. اضافة اعلان

للحديث عن ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة، والتأكيد على تعزيز قيم الانتماء الوطني واللحمة الوطنية.





مبادرة وحدة الصف واجتماع الكلمة





أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة



وبرعاية وتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، تطلق الوزارة مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة".وذللك من خلال معهد الأئمة والخطباء بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر ربيع الأول ١٤٤٥هـ، ، والتي تستهدف منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات.وتتناول المبادرة مجموعة من المناشط، التي تؤكد على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة.