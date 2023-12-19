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توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة القادمة

الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية
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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء، تعميماً لكافة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 6 / 1445هـ، لتنبيه الناس عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها.اضافة اعلان

التحذير من خطورة الشائعات


كما تضمن التوجيه "بيان ضررها السيء على الفرد والمجتمع ، وكذلك التحذير من أن يتحدث المسلم بكل ما يسمع دون أن يتثبت، وذلك امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ) رواه مسلم".

استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة


كذلك تضمّن تعميم وزارة الشؤون الإسلايمة "توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المُحذّرة من نشر الشائعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة".

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