توجيه من الشؤون الإسلامية بشأن خطبة الجمعة القادمة

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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء، تعميماً لكافة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 6 / 1445هـ، لتنبيه الناس عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها. اضافة اعلان





التحذير من خطورة الشائعات



استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة



أصدرت #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميماً لكافة خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 6 / 1445هـ، لتنبيه الناس عن خطر تناقل الشائعات وضرورة نبذها والتحذير من الاستماع لها، وبيان ضررها السيء على الفرد والمجتمع ، وكذلك التحذير من أن يتحدث… pic.twitter.com/MPhVmtWGXx — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) December 19, 2023

كما تضمن التوجيه "بيان ضررها السيء على الفرد والمجتمع ، وكذلك التحذير من أن يتحدث المسلم بكل ما يسمع دون أن يتثبت، وذلك امتثالاً لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (بحَسْبِ المَرْءِ مِنَ الكَذِبِ أنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ) رواه مسلم".كذلك تضمّن تعميم وزارة الشؤون الإسلايمة "توجيه الخطباء بالاستدلال بالنصوص والآثار الشرعية المُحذّرة من نشر الشائعات وتلقيها، وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع، والتأكيد على أهمية استقاء المعلومة من المصادر الموثوقة".