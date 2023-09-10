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توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن حماية حقوق الطفل

النيابة العامة
النيابة العامة
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أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل يهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره.اضافة اعلان

نظام حماية الطفل


وقالت النيابة، في بيان لها عبر منصة "إكس"، إنه يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول  وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفات لاحكام الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري.

حماية البيانات التجارية


وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، موضحة أنه "من تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نص على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقل، ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية".
وأضافت النيابة، في بيان لها: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال".
وتابعت النيابة العامة أنه في حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.



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