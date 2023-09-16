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توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

حدائق العاصمة
حدائق الرياض
أ أ
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 وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بإزالة الأسوار الخارجية عن حدائق العاصمة، وذلك عبر عدة مراحل، بهدف تعزيز مفهوم الأنسنة في الأحياء وربط الحدائق بمحيطها الطبيعي والعمراني.اضافة اعلان

إزالة أسوار الحدائق

 ويشمل نطاق الأعمال إزالة أسوار الحدائق الصغيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى 50 حديقة، كما يجري العمل على إزالة أسوار قرابة 50 حديقة أخرى في المراحل المقبلة.

وأوضحت أمانة الرياض أن القرار يشمل جميع حدائق العاصمة مع استثناء المتنزهات والحدائق الكبرى الواقعة على الطرق السريعة، والمحاور الرئيسة لدواعي السلامة المرورية.

تعزيز أنسنة الأحياء

 وجاء القرار ضمن جهود أمانة منطقة الرياض في تعزيز أنسنة الأحياء، وجعل الحدائق امتدادًا لمحيطها وأكثر قربًا من سكان الرياض وزوارها.

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