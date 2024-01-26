"تهور ومرواغة وانحراف مفاجيء".. فوضى "الدليفري" في توصيل الطلبات

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يتسبب سائق توصيل الطلبات أو ما يعرف بـ "الدليفري" في مضايقات للكثيرين ويعطل الطريق في أحيان كثيرة.





6 مخالفات يتسبب فيها "الدليفري": اضافة اعلان



غرامة عدم تقيد المنصات الإلكترونية باللوائح:



وبحسب "عكاظ"، فإن لنشاط توصيل الطلبات عبر الدراجات مخالفات عدة منها مايلي:1-التهور في القيادة.2- الانحراف المفاجئ.3-عدم الالتزام بالمسارات.4-التزام المسار الأيسر للطريق.5-المراوغة بين المركبات دون لوحات ولا خوذة.6-السير على ممرات المشاة والأرصفة دون مبالاة.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت قراراً بشأن عقوبات التطبيقات الوسيطة عند تشغيل عامل غير سعودي، وحددت غرامة تمكين المنصات الإلكترونية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية؛ 20٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال.كما حددت غرامة عدم تقيد المنصات الإلكترونية بالآلية المعتمدة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين 10٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال.وأيضا وغرامة عدم التزام المنصات والمنشآت المشغلة بالبيانات المطلوبة، 50٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال. وغرامة البيانات غير الصحيحة للعاملين 5٫000 ريال تتعدد بتعدد العمال.من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، إن عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تتمثل في الغرامة بقيمة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل من المملكة.وأوضح أن صاحب العمل الذي يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أومقابل مبالغ مالية يدفعونها له، يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر.