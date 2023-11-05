تنيه عاجل من أمن الطرق لقائدي المركبات في منطقة تبوك (فيديو)

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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيها عاجلا لقائدي المركبات في منطقة تبوك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول في عدة طرق.





تنبيه عاجل لقائدي المركبات



أمطار غزيرة وسيول



#شاهد احتجازات وسيول قويه على طريق المعظم جنوب شرق #تبوك

السبت ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

عبر : @o0BRG0o pic.twitter.com/dOuq63PAkq — FAHAD (@FAHAD_1322) November 4, 2023

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وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق، في بيان عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "ننبه إلى وجود سيول منقولة تعبر طريق القليبه بمنطقة تبوك مصحوبه بأتربة ، وذلك على طريقي تبوك - القليبه - تيماء ".وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر جريان جريان السيول المنقولة.وفي وقت سابق، وثقت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل هطول أمطار رعدية غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق المعظم شرق تبوك.وأظهر المقطع، حالة مطرية غزيرة وسيول عارمة تقطع طريق شرق المعظم، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول في احتجاز العديد من المركبات على طريق المعظم بتبوك.

توقعات حالة الطقس



#شاهد

أمطار غزيرة على المعظم جنوب شرق تبوك

السبت ٢٠ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

عبر : @abogarah4850 pic.twitter.com/RgtON5x2JC — FAHAD (@FAHAD_1322) November 4, 2023

حركة الرياح السطحية



سيول قوية وخطيرة تقطع طريق المعظم شرق #تبوك الان س٧.٤٠ م السبت ٢٠ ربيع اخر ١٤٤٥ #تبوك_الان

عضو المجموعة عبدالهادي البدراني pic.twitter.com/H8BNFWCzca — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 4, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.