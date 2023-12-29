تنويه من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية بيانًا قالت فيه: "نود تنويه
المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو ستكون مغلقة خلال
فترة العطلة الرسمية في روسيا الاتحادية".
إغلاق سفارة المملكة في موسكو 8 أياموقالت السفارة أن مدة الإغلاق ستكون اعتبارًا من ١ يناير الى ٨ يناير 2024م، ويستأنف
العمل الثلاثاء ٩ يناير 2024م.
وسائل الاتصال في الحالات الطارئةوطلبت السفارة من المواطنين الاتصال في للحالات الطارئة على هاتف شؤون
السعوديين
79175110815+
نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة #المملكة_العربية_السعودية في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في روسيا الاتحادية 🇷🇺 اعتباراً من ١ يناير الى ٨ يناير ٢٠٢٣م، ويستأنف العمل الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٣م.— Посольство КСА в России السفارة في روسيا الاتحادية (@KSAembassy_RUS) December 29, 2023
وللحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين
79175110815+
سفارة المملكة في كانبرا تدعو المواطنين للحذروقامت سفارة المملكة في كانبرا، مؤخرًا، بدعوة المواطنين الموجودين في ولاية
غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية
الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق.
سوء الأحوال الجوية في غرب أسترالياوقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لسوء
الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب
مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات
المحلية ومتابعتها على الرابط: (من هنا).
وأضافت: "في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277".