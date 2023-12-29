تنويه من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية بيانًا قالت فيه: "نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في روسيا الاتحادية". اضافة اعلان





إغلاق سفارة المملكة في موسكو 8 أيام



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79175110815+ نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة #المملكة_العربية_السعودية في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في روسيا الاتحادية 🇷🇺 اعتباراً من ١ يناير الى ٨ يناير ٢٠٢٣م، ويستأنف العمل الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٣م.وللحالات الطارئة الاتصال على هاتف شؤون السعوديين79175110815+ December 29, 2023

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