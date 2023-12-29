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تنويه من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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أصدرت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية بيانًا قالت فيه: "نود تنويه المواطنين الكرام، أن سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو ستكون مغلقة خلال فترة العطلة الرسمية في روسيا الاتحادية".اضافة اعلان

إغلاق سفارة المملكة في موسكو 8 أيام

وقالت السفارة أن مدة الإغلاق ستكون اعتبارًا من ١ يناير الى ٨ يناير 2024م، ويستأنف العمل الثلاثاء ٩ يناير 2024م.

وسائل الاتصال في الحالات الطارئة

وطلبت السفارة من المواطنين الاتصال في للحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين
79175110815+

سفارة المملكة في كانبرا تدعو المواطنين للحذر

وقامت سفارة المملكة في كانبرا، مؤخرًا، بدعوة المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق.

سوء الأحوال الجوية في غرب أستراليا

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: (من هنا).
وأضافت: "في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277".

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