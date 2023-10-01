تنويه من حساب المواطن بشأن تغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية

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أصدر حساب المواطن، توضيحًا بخصوص بتغيير بيانات الاسم في الأحوال المدنية.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الاحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن". اضافة اعلان



في حال تم تحديث بيانات الاسم في الاحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 1, 2023

قيمة الدعم



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

