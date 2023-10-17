"تنمية الصادرات" تطلق خدمة ترخيص "بيوت التصدير"

أ أ

بهدف تقديم الدعم لمصدري السلع والخدمات، أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة " ترخيص بيوت التصدير"، لتكون محركًا رئيسيًا لتحقيق إستراتيجية التصدير الوطنية. اضافة اعلان

وتسعى الخدمة إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية.





النفاذ إلى الأسواق العالمية





شركات تعمل كوسطاء تجاريين





ترويج فرص الأعمال التجارية الدولية





انخفاض التكاليف التشغيلية



وتسهم الخدمة في زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات، إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير.وأشارت الهيئة إلى أن "بيوت التصدير" تأتي استجابة لتحديات التصدير التي تقف عقبة أمام المُصنِّعين وتمنعهم من توسيع نطاق عملهم، بناء على دراسة ميدانية تم العمل عليها.وأظهرت الدراسة أن 77% من الفئة المستهدفة لا تملك الخبرة الكافية في بدء نشاطها التصديري.وأوضحت أن "بيوت التصدير" عبارة عن شركات تعمل كوسطاء تجاريين يقدمون خدمات مختلفة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير؛ بهدف مساعدة المصدرين على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.وتيسير الرحلة الشاملة لهم من خلال تحسين بيئة التصدير، وتطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق.وتهدف إلى الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.إضافة إلى تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التصدير والتعاون والتمحور حول العملاء، والرقمنة لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة.وتعمل "بيوت التصدير" المرخصة على إحداث آثار إيجابية في قطاع التصدير، من بينها التوطين ودعم الاقتصاد السعودي، ودعم الثقافة الموجهة نحو التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والمنتجات.وتقدم عددًا من الخدمات، من بينها البحث والتطوير، والتوزيع، والتسويق، وخدمات ما قبل البيع، وتنفيذ عمليات البيع، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية.وتتمتع "بيوت التصدير" المرخصة بعدد من المميزات منها: الاستفادة من حوافز مالية وغير مالية مصممة خصيصاً لبيوت التصدير المرخصة لدعم أعمالهم وتنافسيتهم.