تنظيم جديد لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات

أ أ

ألزم تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين، "إتمام"، الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير. اضافة اعلان





تنظيم جديد يمكن المطور العقاري من الحصول على التمويل



"إتمام" يختص بتيسير الخدمات العقارية والبلدية



تسجيل وتأهيل المطورين العقاريين لدى الجهات الحكومية



منح "إتمام" الشخصية الاعتبارية المستقلة



واشترط وجود ممثلين اثنين من الوزارة وممثل من وزارة العدل ومن الهيئة العامة للعقار ومن وزارة الاتصالات وممثل من هيئة تنظيم المياه ومن وزارة البيئة والمياه ومن مركز دعم هيئات التطوير ومن وزارة المالية وممثل من وزارة الاستثمار.ويراعى أن يكون للمرشح لعضوية المجلس مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.وكشفت المسودة النهائية لتنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين، "إتمام"، أن المركز يختص بتيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص.ويعمل على تعزيز تكامل الجهود بين الأمانات والجهات الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة.ويختص المركز بتسجيل وتأهيل من يزاول أعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وإجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص.ويقوم بتزويد المطور بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات وتقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لحاجات السوق الحالية والمستقبلية.ويحدد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة، كما يهدف التنظيم الجديد لمنح مركز خدمات المطورين «إتمام» الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري.