الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنظيم جديد لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات

اتمام
"إتمام" مركز خدمات المطورين العقاريين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ألزم تنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين، "إتمام"، الذي تعمل عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير.اضافة اعلان

تنظيم جديد يمكن المطور العقاري من الحصول على التمويل

واشترط وجود ممثلين اثنين من الوزارة وممثل من وزارة العدل ومن الهيئة العامة للعقار ومن وزارة الاتصالات وممثل من هيئة تنظيم المياه ومن وزارة البيئة والمياه ومن مركز دعم هيئات التطوير ومن وزارة المالية وممثل من وزارة الاستثمار.
ويراعى أن يكون للمرشح لعضوية المجلس مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.

"إتمام" يختص بتيسير الخدمات العقارية والبلدية

وكشفت المسودة النهائية لتنظيم مركز خدمات المطورين العقاريين، "إتمام"، أن المركز يختص بتيسير الخدمات العقارية والخدمات البلدية للتطوير العقاري وتمكين المطورين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات والتراخيص.
ويعمل على تعزيز تكامل الجهود بين الأمانات والجهات الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية والمرافق لتيسير تنفيذ الخدمات بأسرع وقت وأفضل جودة.

تسجيل وتأهيل المطورين العقاريين لدى الجهات الحكومية

ويختص المركز بتسجيل وتأهيل من يزاول أعمال التطوير العقاري لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وإجراء مراجعات فنية لمخططات مشاريع التطوير العقاري من خلال فريق هندسي متخصص.
ويقوم بتزويد المطور بالمقترحات الفنية لمطابقة الشروط أو المواصفات وتقديم دراسات الجدوى الاستشارية لمشاريع التطوير العقاري ودراسة مدى ملاءمة المشروع لحاجات السوق الحالية والمستقبلية.

منح "إتمام" الشخصية الاعتبارية المستقلة

ويحدد تكاليف المشروع والعوائد المتوقعة، كما يهدف التنظيم الجديد لمنح مركز خدمات المطورين «إتمام» الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري.

اقرأ أيضا

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

ما الحكمة من صيام النبي ﷺ ليوم الاثنين؟ "الخثلان" يُجيب

8 عواصم عالمية تستقطب طلاب الابتدائي من المملكة

الصقيع الشمالي.. "الحصيني" يُحذر من كتلة قطبية باردة على مناطق المملكة

طقس بارد على معظم مناطق المملكة وأمطار وضباب بجازان وعسير والباحة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1444 8:17 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

"إتمام" .. خبرة فائقة في خدمات تأسيس الشركات وتقديم المعاملات عبر المنصات الإلكترونية

اقرأ أيضا

أمطار المملكة
6:34 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للطلاب: كتلة باردة وأمطار.. دفئوا أنفسكم

واتساب 2
3:55 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

منها مشاركة الموقع المباشر.. ميزات لا تعرفها في واتساب توفر وقتك وجهدك

صلاة الفجر في المسجد الحرام
3:00 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل..الإثنين 24 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مصليات طريق المدينة
2:47 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

تطوير المصليات المؤقتة على طرق المدينة المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هه0ه9
9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

أهم 10
9:14 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الرد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد ومحاذير كتابة السيرة الذاتية

اختبار الرخصة المهنية
8:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم

شاي الفتلة
8:03 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

تعليق الدراسة
7:52 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

السيرة الذاتية
7:42 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

أبرز النصائح في كتابة السيرة الذاتية.. احذر الوقوع في هذا الأمر (فيديو)