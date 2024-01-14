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تنظيم المياه والكهرباء تحدد قيمة التعويض حال انقطاع الخدمة عن المستهلك

شركات الكهرباء
الكهرباء
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حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء قيمة التعويض المستحق في حال انقطاع الخدمة عن المستهلك.

تعويض انقطاع خدمة  الكهرباءاضافة اعلان


وقالت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "إذا تكررت انقطاعات الخدمة الكهربائية على المستهلك أكثر من مرتين وفي كل مرة ساعتين فأكثر خلال السنة الميلادية، يلتزم مقدم الخدمة بتعويض المستهلك آليًا".
وأضافت أن غرامة تعويض انقطاع الخدمة أكثر من مرتين لساعتين أو أكثر 400 ريال من مقدم الخدمة، بالإضافة إلى 50 ريالا عن كل انقطاع إضافي مدته ساعتين فأكثر.


وفي وقت سابق، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، "تطبيق الكهرباء" بنسختة الجديدة خلال حفل أقامته في المقر الرئيس للشركة بالرياض.

أهداف تطبيق شركة الكهرباء الجديد

ويهدف التطبيق إلى تحسين تجربة العميل ورفع الكفاءة والموثوقية في الأداء، وتوفير تجربة رقمية متطورة ومتكاملة تمكنه من إدارة حسابه بكل يسر وسهولة وتعزيز التواصل مع العملاء عبر خدمات أكثر.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن حمد القنون، استمرار الشركة في تبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء وتطوير وتحسين موثوقية الخدمة.

تطبيق خدمات تقنية مبتكرة ومرنة

ولفت النظر إلى أن الشركة سخرت جميع الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات المشتركين، عبر تطبيق خدمات تقنية مبتكرة ومرنة تتماشى مع أحدث الممارسات التقنية في مجال تجربة العميل.
ويهدف إلى ضمان تحقيق التواصل الفعال مع المشتركين وخدمتهم على مدار 24 ساعة.

تطور قطاع الكهرباء وضمان موثوقية الخدمة

وأشار القنون إلى أن قطاع الكهرباء شهد تطورًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما يحظى به القطاع من اهتمام القيادة الرشيدة.
والمتابعة المستمرة والدعم غير المحدود من سمو وزير الطاقة الذين سخر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق تطلعات القيادة وضمان موثوقية الخدمة الكهربائية في المملكة.

التطبيق يوفر أكثر من 60 خدمة للمشترك

يذكر أن تطبيق الكهرباء بنسخته الجديدة يوفر أكثر من 60 خدمة للمشترك عبر منظومة تقنية متكاملة، منها استعراض تفاصيل الفواتير وسدادها.
والاطلاع على نمط الاستهلاك ومقارنته مع المشتركين المماثلين له في نفس الحي، وكذلك متابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية والتواصل بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء عبر " المحادثة المباشرة" المتاحة على مدار الساعة وخدمة المكتب الافتراضي.

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تنظيم المياه والكهرباء تحدد قيمة التعويض حال انقطاع الخدمة عن المستهلك