"تنظيم الإعلام" تبدأ في إصدار تصاريح تغطية موسم الحج

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‬بدأت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، في إصدار التصاريح الإعلامية لتغطية موسم الحج 1445هـ، وذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت .



تصاريح تغطية موسم الحج



وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر منصة إكس، أن من مهامها خلال موسم الحج إصدار التصاريح اللازمة للتصوير الميداني للوفود المحلية والدولية، ومراقبة المحتوى والإشراف على التغطيات الإعلامية، كذلك تنظيم دخول الوفود الإعلامية وتسهيل عملها، وتنظيم التغطيات الإعلامية للجهات المشاركة.وأضافت بأنها تقدم تسهيلات، منها تصاريح دخول المعدات الإعلامية عبر المنافذ الدولية، والتنسيق مع الوفود الاعلامية المصرح لها، لتسهيل مهامها، أيضاً تقديم ورش عمل للتعريف بكافة الخدمات الإعلامية، مع متابعة أنشطة الفرق الإعلامية للتأكد من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح، وتقديم الدعم على مدار الساعة.