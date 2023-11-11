السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنطلق غدًا.. خطوات مهمة للطلاب لإدارة الوقت خلال فترة الاختبارات

36_556357852
الاختبارات التحريرية
أ أ

في الوقت الذي ينتظر فيه الطلاب وأولياء الأمور انطلاق الاختبارات التحريرية التي تبدأ غدًا الأحد، كان من المهم جدًا الحديث عن خطوات إدارة الوقت لمساعدة الطلاب لتحقيق النجاح.اضافة اعلان

خطوات إدارة الوقت وقت الاختبارات

ولمعرفة أهم الخطوات اللازمة لإدارة الوقت، التي تهم شريحة كبيرة من الطلاب والأسر وأولياء الأمور، يرجى الاطلاع على هذه النقاط:
1 – تحديد الأولويات وقت الاختبارات.
2 – تجنب أي أمور تستهلك الوقت والطاقة.
3 – تخصيص وقت للاسترخاء والابتعاد عن القلق.

دور أولياء الأمور تجاه الطلاب وقت الاختبارات

1 – الدعاء للأبناء بالتوفيق.
2 – التخفيف من القلق والتوتر.
3 – توفير الغذاء الصحي للطلاب.
4 – متابعة الطلاب إثناء المذاكرة.
5 – تهيئة الجو والمكان المناسب.
6 – مساعدة الطلاب على تنظيم الوقت.
وتنطلق يوم غد الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام.

آخر أيام الفصل الدراسي الأول

وينتظم طلاب وطالبات المملكة في اختبارات الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من الأحد 12 نوفمبر 2023، على أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 1/5/1445هـ، وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول.

خطوات الاطلاع على النتيجة

كما يمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة أبنائهم بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور، ومن خلال الخطوات التالية:
1ـ الدخول على موقع نور.
2ـ تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.
3ـ النزول إلى اسم الطالب في الصفحة الرئيسة.
4ـ الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.

بداية الفصل الدراسي الثاني

وينطلق الفصل الدراسي الثاني في يوم 12/5/1445هـ، ويشهد الفصل أول إجازة مطولة يوم 17/12/2023، على أن تكون إجازة منتصف الفصل يوم 4/1/2024.

خدمات يقدمها نظام نور

ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.
كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

جداول الامتحانات

أيضا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.

اقرأ أيضا

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

مواقيت الصلاة
12:47 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

السبت 27 ربيع الأخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

وزير
12:46 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

انعقاد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

اقرأ أيضا

دراسة: الملح يقلل مخاطر الإصابة بـ كورونا

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان

أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم السعودية 5:16 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

وزارة التعليم: 8 مواد في الانتساب تخضع للتقويم التكويني

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2:41 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

غدًا.. جامعة الإمام في الرياض تعلن تعليق الاختبارات بسبب القمة العربية

تعليم الحدود الشمالية 1:15 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

التعليم تطلق "الهاتف الاستشاري" للطبة وأولياء أمورهم

طلاب المدارس 9:01 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

تبدأ الأسبوع القادم.. موعد الإجازة المطولة للطلاب والمعلمين

اقرأ أيضا

حرس الحدود
9:20 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

787676
9:03 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة

الديوان الملكي
8:47 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي يزيد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
8:44 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3-1-COPY-11-1041x600
1:43 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

عاجل.. المملكة تُعلن عقد قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض بشأن غزة

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني