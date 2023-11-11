تنطلق غدًا.. خطوات مهمة للطلاب لإدارة الوقت خلال فترة الاختبارات

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في الوقت الذي ينتظر فيه الطلاب وأولياء الأمور انطلاق الاختبارات التحريرية التي تبدأ غدًا الأحد، كان من المهم جدًا الحديث عن خطوات إدارة الوقت لمساعدة الطلاب لتحقيق النجاح. اضافة اعلان





خطوات إدارة الوقت وقت الاختبارات



دور أولياء الأمور تجاه الطلاب وقت الاختبارات



آخر أيام الفصل الدراسي الأول



خطوات الاطلاع على النتيجة



بداية الفصل الدراسي الثاني



خدمات يقدمها نظام نور



جداول الامتحانات



ولمعرفة أهم الخطوات اللازمة لإدارة الوقت، التي تهم شريحة كبيرة من الطلاب والأسر وأولياء الأمور، يرجى الاطلاع على هذه النقاط:1 – تحديد الأولويات وقت الاختبارات.2 – تجنب أي أمور تستهلك الوقت والطاقة.3 – تخصيص وقت للاسترخاء والابتعاد عن القلق.1 – الدعاء للأبناء بالتوفيق.2 – التخفيف من القلق والتوتر.3 – توفير الغذاء الصحي للطلاب.4 – متابعة الطلاب إثناء المذاكرة.5 – تهيئة الجو والمكان المناسب.6 – مساعدة الطلاب على تنظيم الوقت.وتنطلق يوم غد الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام.وينتظم طلاب وطالبات المملكة في اختبارات الفصل الدراسي الأول، اعتبارًا من الأحد 12 نوفمبر 2023، على أن يتم رصد الدرجات وإعلان نتائج الاختبارات قبل نهاية دوام يوم الخميس 1/5/1445هـ، وهو آخر أيام الفصل الدراسي الأول.كما يمكن للآباء والأمهات الاطلاع على نتيجة أبنائهم بعد اعتمادها من المدرسة عن طريق موقع نظام نور، ومن خلال الخطوات التالية:1ـ الدخول على موقع نور.2ـ تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني.3ـ النزول إلى اسم الطالب في الصفحة الرئيسة.4ـ الانتقال إلى إشعار بنتيجة الطالب.وينطلق الفصل الدراسي الثاني في يوم 12/5/1445هـ، ويشهد الفصل أول إجازة مطولة يوم 17/12/2023، على أن تكون إجازة منتصف الفصل يوم 4/1/2024.ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور، خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب “الشهرية والفصلية”، وكذلك التقارير الشهرية التي يعدها المعلمون والتي تكون خاصة بمستوى الطلاب الدراسي والأداء الخاص بهم خلال العام.كذلك يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد “طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى”، وفي تلك الخدمة توفير للكثير من الوقت والجهد لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.أيضا من خلال نظام نور، يمكن للطلاب الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأخبار الدراسة وجداول الامتحانات من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يساعد موقع نور الطالب على معرفة كل ما هو جديد والإلمام بكل ما يتعلق بالدراسة.