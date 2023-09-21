تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وتحد من تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس وحتى غدٍ الجمعة -بمشيئة الله -. اضافة اعلان





وادي الدواسر والسليل



أمطار على الباحة



أمطار غزيرة وسيول ورياح مغبرة



تحذير الجميع من خطر السيول



وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات وادي الدواسر، والسليل.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من محافظات المخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لهما، وعددًا من منتزهاتها، ارتوتْ على أثرها الأرضُ.جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة ، وتساقط للبرد، وجريان السيول على منطقتي عسير وجازان.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صور رادارات الطقس، توضّح الآن تأثّر أجزاء من منطقتي عسير و جازان خاصة المرتفعات والسهول الساحلية، بالسحب الركامية الرعدية الممطرة.وأضاف أن الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة نشطة السرعة وحبات البرد، مع خطر السيول والسيول المنقولة.وبين أنه يأمل من الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات الجهات المعنية في مثل هذه الحالات الجوية.الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والسيول الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.