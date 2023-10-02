تنبيه مهم من قنصلية المملكة في جنيف

القانون السويسري: اضافة اعلان







نوهت قنصلية المملكة في جنيف بما أقره البرلمان السويسري بشأن حظر إخفاء الوجه "مبادرة حظر النقاب" بالأماكن العامة.وأضافت القنصلية في حسابها على موقع "إكس" : لذا على المواطنين المقيمين أو الزائرين السعوديين التقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية.حظر ارتداء النقاب في سويسراكان قد تكرر الأمر في عام 2021، إذ أهابت سفارة المملكة لدى سويسرا، بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية، بعد الاستفتاء على حظر ارتداء النقاب في الاتحاد السويسري، وذلك حرصًا على عدم تعرض المواطنين للمضايقات.وقالت في بيان عبر "تويتر": "تود السفارة أن تحيط المواطنين الكرام بأنه استفتي على حظر لبس النقاب في الاتحاد السويسري في يوم الأحد 7 مارس 2021 م وأظهرت النتائج موافقة الناخبين على الحظر بنسبة % 51.2".وأضافت حينها: "بدأ تطبيق حظر النقاب في مقاطعة تيتشينو في يوليو 2016 م وفي مقاطعة سانت غالن في 1 يناير 2019 م . وبناء عليه تهيب السفارة بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا بالالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية حرصًا من السفارة على عدم تعرض المواطنين للمضايقات".