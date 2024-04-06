تنبيه مهم من سفارة المملكة في تركيا

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أصدرت سفارة
المملكة في تركيا، تنويهًا بشأن عطلة عيد الفطر المبارك.
عطلة عيد الفطر
المبارك:وقالت السفارة
عبر حسابها على "إكس" :" تود سفارة المملكة لدى
جمهورية تركيا تهنئتكم بقرب حلول عيد الفطر، وتنوّه بأنها ستكون في عطلة رسمية
وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 8 أبريل 2024م، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين 15
أبريل 2024م. وكل عام وأنتم بخير".
وتابعت :" وفي حالات الطوارئ، تأمل السفارة من المواطنين الكرام التواصل عبر الأرقام التالية: هاتف شؤون السعوديين: ٩٠٥٤٩٥٦٤٦٦٥٥+، أو عبر مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: ٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٣٤+"
إغلاق السفارة خلال إجازة عيد الفطر:أصدرت سفارة المملكة بالإمارات تنويهًا بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقالت عبر حسابها على منصة "إكس" :" تود السفارة التنويه للمواطنين والمراجعين الكرام بأنها سوف تكون مغلقة خلال الفترة 8-14 أبريل 2024م".
وتابعت :" وستستأنف السفارة عملها في تقديم خدماتها للمواطنين والمراجعين إبتداءً من يوم الاثنين 15 أبريل 2024م،وللحالات الطارئة يرجى التواصل على الرقم 971508007718+".