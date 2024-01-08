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تنبيه مهم من "بلدي" حول المباني الآيلة للسقوط

بلدية الرس
بلدية الرس
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نبهت منصة "بلدي" إلى أن المباني الخربة أو الآيلة للسقوط خطر على كل من يمر بجوارها وعدم إزالتها مخالفة جسيمة.

الأسس الفنية لتقييم وعلاج المباني الآيلة للسقوطاضافة اعلان

وللحكم على حالة مبنى أصابه التصدع فلابد من عمل معاينة عاجلة للموقف ثم دراسة إنشائية توصف بدقة الأضرار والعيوب الموجودة في هذا المبنى، كما تحتوي على البيانات المطلوبة للتشخيص.

 خطوات المعاينة العاجلة للسلامة الإنشائية

ـ التحدث مع القائمين على المبنى والمستخدمين لمعرفة تاريخ الضرر الإنشائي وإشارتهم للعيوب.
ـ معاينة المبنى على الطبيعة وبدقة وسرعة لفحصه بصرياً و يتم بواسطة ذوي الخبرة.
ـ يستعان بأي مخططات أو تقارير أو حسابات مبدئية إذا توفرت بالشكل العاجل.

معلومات يجب الحصول عليها وتسجيلها أثناء المعاينة

ـ تاريخ يوم المعاينة العاجلة.
ـ الحضور.
ـ التوثيق بالصور الواضحة المؤرخة.
ـ تاريخ وتفاصيل الإنشاء.
ـ الاستخدام الحالي، وأي تغيرات سابقة في الاستعمال متواترة مع حدوث الضرر.
ـ نوع النظام الإنشائي والمواد.

التفاصيل الإنشائية عند موضع الانهيار

ـ التفاصيل الإنشائية بسرعة عند موضع الإنهيار.
ـ حالة الأساسات وتربة التأسيس وظهور أي تضرر منها "هبوط متباين".
ـ رصد جميع العيوب والشروخ والتحركات الرئيسية ورسم اسكتشات سريعة لها وتوثيقها بالصور على الأقل.
ـ تحديد مبدئي إن أمكن لأصل الإنهيار.
ـ تحديد إذا كانت هذه العيوب ثابتة أم مازالت تتفاقم.
ـ يوضح منوذج الفحص العاجل بامللحق كيفية تعبئة منوذج سابق التجهيز بهذه املعلومات.

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