تنبيه مهم من الهيئة العامة للطرق حول طريق الرياض الرين بيشة

في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، أعلنت الهيئة العامة للطرق
عن إنجاز 83% من مشروع ازدواج طريق الرياض- الرين - بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة بالمناطق الجنوبية وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر.
إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.
نسب تنفيذ 12 مرحلة في المشروع
وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بطول 140كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 87% البالغ طولهما 88 كم.
وبلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 80 % البالغ طولهما 72 كم ، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 85% البالغ طولهما 112 كم.
ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 55 % البالغ طولها 34 كم، وسجلت نسبة 63%
في المرحلة العاشرة البالغ طولها 33 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة
الحادية عشرة 84% البالغ طولها 35 كم.
إنجاز 55% من المرحلة التاسعة
وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية عشرة سجلت 54 % البالغ طولها 45 كم، أما المرحلة الثالثة عشرة والتي يبلغ طولها 90 كم فهي تحت الترسية.