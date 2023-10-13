تنبيه مهم من الهيئة العامة للطرق حول طريق الرياض الرين بيشة

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في إطار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الطرق، أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز 83% من مشروع ازدواج طريق الرياض- الرين - بيشة، الذي يبلغ طوله 650 كم. اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وربط العاصمة بالمناطق الجنوبية وبعض محافظات منطقة مكة المكرمة بطريق مختصر.





نسب تنفيذ 12 مرحلة في المشروع





إنجاز 55% من المرحلة التاسعة





تعزيز استدامة قطاع الطرق



إضافةً للارتقاء بجودة الحياة في المدن، وخدمة المناطق السياحية في المملكة.وينقسم المشروع إلى 12 مرحلة يجري تنفيذها؛ حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بطول 140كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 87% البالغ طولهما 88 كم.وبلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 80 % البالغ طولهما 72 كم ، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 85% البالغ طولهما 112 كم.ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 55 % البالغ طولها 34 كم، وسجلت نسبة 63% في المرحلة العاشرة البالغ طولها 33 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 84% البالغ طولها 35 كم.وسجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية عشرة سجلت 54 % البالغ طولها 45 كم، أما المرحلة الثالثة عشرة والتي يبلغ طولها 90 كم فهي تحت الترسية.يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية"، والكثافة المرورية.