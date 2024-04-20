تنبيه مهم من المرور: 4 توصيات تزامناً مع هطول الأمطار

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، عدة توصيات مهمة لقائدي المركبات بخصوص القيادة الآمنة أثناء هطول المطر.



توصيات مهمة لـ "المرور" بخصوص القيادة الآمنة أثناء المطر

وقال "المرور" على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن "القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث".

وأرشد إلى 4 توصيات مهمة ينبغي على قائدي السيارات مراعاتها عند القيادة أثناء المطر، وهي:

1 – تمهل وخفف السرعة.

2 – احرص على استخدام المساحات.

3 – حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.

4 – استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.



تحذير مهم لـ "المرور" بشأن القيادة تحت الأجواء الماطِرة



السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث



وفي وقت سابق، أوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن نسبة الخطورة ترتفع عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة والتقلبات الجوية.وطالبت جميع قائدي المركبات بضرورة الحرص على اتباع إجراءات السلامة من أجل الحافظ على الأرواح.وأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مؤكدة على ضرورة الانتباه للسرعة حتى يمكن التحكم في السيارة.في الوقت نفسه، بينت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.وأكدت أن السرعة العالية قد تسبب في وقوع الحوادث، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.وأوضحت أن "السُّرعة العالية تفقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة".