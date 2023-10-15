تنبيه مهم من الحج والعمرة للمعتمرين من هذه الدولة

أ أ

أتاحت وزارة الحج والعمرة للمعتمرين السودانيين، إمكانية القدوم لأداء العمرة من خلال شركات ومؤسسات العمرة السعودية المرخصة والوكلاء الخارجيين المعتمدين، اضافة اعلان

كما أتاحت لهم حجز موعد أداء العمرة بعد اصدار التأشيرة من خلال تطبيق نسك او تطبيق توكلنا، وفق ما أفادت في حسابها عبر منصة "نسك".

وكانت الوزارة أطلقت في مايو الماضي، خدمة "استضافة المعتمرين السودانيين" الذين تعسّرت عودتهم آنذاك، على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد"، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين استضافتهم.



حياكم الله..

المعتمرون السودانيون بإمكانهم القدوم لأداء العمرة من خلال شركات ومؤسسات العمرة السعودية المرخصة والوكلاء الخارجيين المعتمدين، كما يمكن حجز موعد لأداء العمرة بعد اصدار التأشيرة من خلال تطبيق نسك او تطبيق توكلنا.

دمتم بخير.. — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) October 15, 2023

تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين



وقامت المديرية العامة للجوازات بإجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة، الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحاليةوتتيح الاستضافة للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين، تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة "عائلية أو شخصية" بحسب الشروط المعلنة في منصة "أبشر".مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذّر مغادرتهم.