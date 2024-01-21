تنبيه مهم من "التعليم" بخصوص جداول اختبارات نهاية الفصل الدارسي الثاني

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بدأت مدارس التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة، في إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445، اعتباراً من اليوم الأحد. اضافة اعلان





التزام المدارس بالوقت المحدد في إمتحان كل مادة



موعد ثالث إجازة مدرسية مطولة



تبدأ الاختبارات النهائية الأحد غرة شعبان القادم



وأكدت وزارة التعليم على المدارس، ضرورة التقيد بالزمن المحدد لكل مادة، وتضمينه في الجدول، وإبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الخروج بعد انتهاء الاختبارات يومياً، لضمان عدم تأخر الطلاب والطالبات عن مواعيد الخروج الرسمية.ويتمتع الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية، الأحد القادم، الموافق السادس عشر من رجب الجاري، بثالث إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الثاني.يذكر، أنّ الاختبارات النهائية ستبدأ اعتباراً من الأحد الموافق غرة شعبان القادم، وتشمل التعليم المدمج في نظام المسارات بالمرحلة الثانوية، والمواد ذات الجانبين العملي والشفهي في المراحل الثلاث، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية الخميس الموافق للخامس من شعبان 1445هـ.