تنبيه مهم من "أمانة الطائف" لملاك المباني التجارية والسكنية

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دعت
أمانة الطائف ملاك المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة
على الشوارع المستهدفة في المستكشف الجغرافي إلى سرعة استيفاء المعايير
والاشتراطات البلدية الواردة في دليل "امتثال المباني".
استحداث
عناصر ومكونات مخالفة للترخيصووضحت أوضحت أن ذلك يأتي لضمان عدم
استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص، التي قد تشكل تشوّهاً بصرياً في تلك
المباني.
الارتقاء
بجودة المشهد الحضريوأكدت
أنها تسعى الارتقاء بجودة المشهد الحضري، والتوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية
بالمباني، وتعزيز الإيجابيات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى
أعلى درجة من الامتثال.
ضرورة
إصدار الشهادة والالتزام ودعت الأمانة إلى مسارعة ملاك المباني على
الشوارع والمحاور الرئيسية إلى إصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها، لرفع
مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
مدة
انتهاء الفترة التصحيحية المقررةوشددت
على أنه يتعين على ملاك المباني الواقعة على تلك الطرق الرئيسية والتجارية
المستهدفة استيفاء المتطلبات النظامية، وسلامة المباني من المخالفات التي تتضمن
اشتراطاتها عدة قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة في الـ 18 من شهر فبراير
المقبل من العام 2024م.
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