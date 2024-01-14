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تنبيه مهم من أمانة الشرقية لسكان حي الفيحاء غرب الدمام.. ما الأمر؟

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أعمال كشط بحي الفيحاء بالدمام
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أصدرت أمانة المنطقة الشرقية اليوم الأحد، تنبيهًا مهمًا لسكان حي الفيحاء غرب الدمام.

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تنبيه مهم من أمانة الشرقية لسكان حي الفيحاء غرب الدمام

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه تحقيقًا لمستهدفات الارتقاء بجودة الطرق.
وأكدت استمرار أعمال مشروع تأهيل الشوارع الداخلية بحي الفيحاء بغرب الدمام، المتضمن أعمال الكشط وإعادة تأهيل طبقات الطرق والسفلة.


أعمال الصيانة لجسر تقاطع الملك سعود

وفبل أيام، أشارت الأمانة إلى بدء أعمال الصيانة لجسر تقاطع الملك سعود مع تقاطع طريق الأمير سلطان بمدينة الظهران لاستبدال فواصل التمدد، وذلك ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الطرق والجسور والانفاق.


ومن بين أنشطة تجارية وترفيهية وصناعية ولوجستية أمانة المنطقة الشرقية تطرح أكثر من 330 فرصة استثمارية متنوعة، دائمة ومؤقتة عبر نماذج استثمارية متنوعة لدعم تنمية واقتصاد المنطقة الشرقية وتعزيز الخدمات والمرافق للسكان والزوار.

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