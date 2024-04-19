تنبيه مهم لـ"المرور" بشأن القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

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أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا عاجلًا لجميع
السائقين بشأن خطورة القيادة أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار.
"المرور" يُحذر السائقين أثناء هطول الأمطاروأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تحذر
من انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار والتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة.
مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادةوأكدت أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة
وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.
لسلامتك، اتخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.— المرور السعودي (@eMoroor) April 19, 2024
#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/SggbS55AJj
ونبهت إلى أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة، وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.
توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبةوطالبت بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية
المتقلبة، مشددة على أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات
اللازمة عند القيادة.
وأكدت على أهمية القيادة الآمنة أثناء المطر، والتي تسهم في تجنب الحوادث وتضمن سلامة الجميع.
4 اشتراطات للقيادة أثناء المطر1 ـ تمهل وخفف السرعة.
2 ـ احرص على استخدام المساحات.
3 ـ استخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
4 ـ حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.