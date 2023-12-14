تنبيه مهم لسفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين.. ما الأمر؟

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أصدرت سفارة المملكة لدى ماليزيا تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين القاديم إلى كولالمبور.



تعبئة بطاقة الوصول الرقمية اضافة اعلان

وأوضحت السفارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أنه اعتبارا من 1 يناير على المواطنين القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية MDAC لمرة واحدة قبل الوصول بـ 3 أيام.





بيان عاجل من سافرة المملكة بماليزيا

ونشرت السفارة بيان جاء فيه: "اعتبارا من 1 يناير على المواطنين القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية MDAC لمرة واحدة قبل الوصول بـ 3 أيام".





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