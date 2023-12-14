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تنبيه مهم لسفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين.. ما الأمر؟

سفارة المملكة في أوغندا
السافرة بماليزيا
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أصدرت سفارة المملكة لدى ماليزيا تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين القاديم إلى كولالمبور.

تعبئة بطاقة الوصول الرقميةاضافة اعلان
وأوضحت السفارة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أنه اعتبارا من 1 يناير على المواطنين القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية MDAC لمرة واحدة قبل الوصول بـ 3 أيام.


بيان عاجل من سافرة المملكة بماليزيا
ونشرت السفارة بيان جاء فيه: "اعتبارا من 1 يناير على المواطنين القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية MDAC لمرة واحدة قبل الوصول بـ 3 أيام".

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