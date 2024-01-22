الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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تنبيه مهم حول طريقة ومواعيد صرف دفعات الدعم السكني

سكني
برنامج سكني
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أوضح برنامج "سكني" على أنه يصرف المبلغ للمستفيد على 5 دفعات، ويتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء التي حددها المستفيد من خلال جدول الكميات والمواصفات.اضافة اعلان
وأكد البرنامج على أن صرف الدفعات يتم بعد تقييم كل مرحلة يتم إنجازها.

موعد صرف الدفعة الأخيرة من الدعم السكني

جاء ذلك في حساب البرنامج على "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: " أنا أبي الدفعة الاخيرة للتمويل العقاري، والبنك طالب مني طلبات تعجزية.
وأضاف، البنك يقول لي خلص البيت بالكامل أولا كي يدفع لي الدفعة الأخيرة، لكن إذا خلصت الببت وش ابي بالدفعة والحين متوقف منذ عام".

ماهي معايير الدعم ؟

1- يتم احتساب مبلغ الدعم بنسبة معينة من مقدار الأرباح المحتسبة لمبلغ 500,000 ريال كحد أقصى الممولة للمستفيد من جهة التمويل.
2- يتم دعم أصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) ويخصم منه التأمينات أو التقاعد 14,000 ريال أو أقل بنسبة 100% بدون النظر لعدد أفراد الأسرة.
3- يتم دعم أصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) ويخصم منه التأمينات أو التقاعد أكثر من 14,000 ريال حسب مصفوفة الدعم (الدخل الشهري + عدد أفراد الأسرة) بنسبة تتراوح بحد أدنى 35% وحد أعلى 100%.
4- يتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية لكامل فترة التمويل وتحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهري لجهة التمويل .

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7- ـن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8-ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9-ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10-أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

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