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تنبيه مهم.. "الأرصاد" يُحذر سكان جدة من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

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أمطار جدة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عاجلًا لسكان محافظة جدة من فرصة تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في مدى الرؤية.اضافة اعلان

حالة مطرية غزيرة على جدة حتى الغد

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن أجواء منطقة مكة المكرمة اليوم وغداً، حسب مخرجات النموذج العددي ، عودة فرص هطول الأمطار على الأجزاء الساحلية من المنطقة تشمل محافظة جدة.

أمطار الرعدية ونشاط في التيارات الهابطة

فيما يتجدد تأثر بعض المحافظات من مكة المكرمة اليوم الخميس بأحوال جوية غير مُستقرة يرافقها هطول للأمطار مصحوبة بالبرق والصواعق و الرعد بالإضافة إلى نشاط للتيارات الهابطة في بعض المناطق.

أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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