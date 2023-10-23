تنبيه من "سكني" حول التنازل عن المنتجات بين الأقارب

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رفض برنامج سكني قبول التنازل عن منتجاته بين الأقارب، وأكد على أن المتاح التنازل بين الزوجين فقط.
وكشف «سكني»، في رد على مواطن استفسر عن ملف تنازل عن أرض من وزارة الإسكان لزوجة شقيقه أن التنازل متاح فقط بين الزوجين.
وكان البرنامج يتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونياً.
التنازل بين الزوجين فقط
ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج عبر منصته الإلكترونية.
وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة.
ويتيح "سكني" التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحقاً للدعم أو غير مستحق،
أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط
وأكد "سكني" على أنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء.
وأشار إلى أنه لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.