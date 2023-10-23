الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من "سكني" حول التنازل عن المنتجات بين الأقارب

برنامج سكني
برنامج "سكني"
أ أ
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رفض برنامج سكني قبول التنازل عن منتجاته بين الأقارب، وأكد على أن المتاح التنازل بين الزوجين فقط.
وكشف «سكني»، في رد على مواطن استفسر عن ملف تنازل عن أرض من وزارة الإسكان لزوجة شقيقه أن التنازل متاح فقط بين الزوجين.اضافة اعلان


التنازل بين الزوجين فقط

‏وكان البرنامج يتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونياً.
ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج عبر منصته الإلكترونية.
وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة.


أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط

ويتيح "سكني" التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحقاً للدعم أو غير مستحق،
وأكد "سكني" على أنه لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء.
وأشار إلى أنه لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.


نظام الحجز الإلكتروني موحد

وكشف «سكني»، أن نظام الحجز الإلكتروني موحد، ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويستوجب البناء خلال 3 سنوات كحد أقصى، ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الإشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.

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