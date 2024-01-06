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تنبيه من حرس الحدود بالابتعاد عن هذه المناطق والالتزام بالتعليمات

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قوات حرس الحدود
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دعت المديرية العامة لحرس الحدود، مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات.اضافة اعلان

تنبيه مهم من حرس الحدود بالابتعاد عن هذا المناطق

وأوضحت في بيان لها، أنه على الجميع الابتعاد عن المناطق التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

عقوبة من يتجاوز اللوحات التحذيرية

 وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية؛ بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى "25,000" ريال أو بهما معًا.

حرس الحدود يناشد المتنزهين ومرتادي المناطق البرية

 وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود، الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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