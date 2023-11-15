الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه من "تقويم التعليم" بخصوص المدارس الابتدائية والمتوسطة

هيئة تقويم التعليم
هيئة تقويم التعليم
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -للسنة الثانية على التوالي- الانتهاء من قياس الأداء التعليمي لعام 2023م من الاختبارات الوطنية "نافس"، وسط مشاركة 1.150.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط لجميع المدراس الحكومية والأهلية والعالمية، البالغ عددها أكثر من 21 ألف مدرسة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.اضافة اعلان
وأصدرت الهيئة للمرة الأولى في المملكة بطاقات الأداء المدرسي بناء على نتائج هذه الاختبارات في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة.

قياس الأداء


وأتاحت الهيئة لجميع المدارس ومكاتب وإدارات التعليم الاطلاع على نتائجها في الاختبارات الوطنية من خلال "بطاقة أداء المدرسة" وذلك عن طريق منصة "تميز " الرقمية, كما يمكن للمدارس الاطلاع على النتيجة عند الانتهاء من التقويم الذاتي، وذلك في تقرير المدرسة على المنصة الرقمية.
وقد طُبقت الاختبارات الوطنية "نافس" للمرة الأولى على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2021/2022م التي تمثل "دورة التهيئة"، ثم طُبقت للمرة الثانية كذلك على جميع مدارس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في العام الدراسي 2022/2023م وتمثل (الدورة الأولى)، كما تمثل نتائج الاختبارات الوطنية في دورتها الأولى (خط الأساس) لهذه الاختبارات.
وتُعد اختبارات "نافس" اختبارات وطنية تعدها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق أطر مرجعية في مجالات التعلم (المواد) الرئيسية، وهي: القراءة والرياضيات والعلوم للصفوف الدراسية الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، كما تعدُ نتائجها معيارًا هاماً لتقويم واعتماد المدارس.
وتهدف اختبارات "نافس" إلى تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وإلى تزويد صّناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة؛ تساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية؛ لتحسين جودة عمليات التعليم والتحصيل التعليمي، ورصد مستوى التقّدم والتغيير في مستويات التحصيل التعليمي للمدارس، ومكاتب وإدارات التعليم، والنظام التعليمي بشكل دوري، كما تهدف إلى توظيف نتائج الاختبارات الوطنية في تقويم مدارس التعليم العام، ومقارنة الأداء والفروق بين المدارس والمكاتب والإدارات التعليمية، والتعّرف على العوامل المؤثرة على تعّلم الطلاب وتحصيلهم في "القراءة، والعلوم، والرياضيات"، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها، حيث تنفذ الاختبارات وفق الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين وزارة التعليم والهيئة؛ لتحقيق الأهداف الوطنية، وتمثل نتائج الاختبارات الوطنية مؤشرًا مهمًا من مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030م.

الاختبارات الوطنية


وتأتي هذه الاختبارات استنادًا إلى تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء، المتضمن "بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية كالاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام".
كما تعمل الهيئة على ضمان جودة مخرجات التعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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